台「自行車王國」搖搖欲墜？他看地標熄燈：躲不過寒冬

投資人「股人阿勳」分析台灣自行車產業現況。（示意圖／翻攝自Pexels）





2026年開年台股漲勢未歇，然而與科技股的熱度形成強烈對比的卻是曾被譽為「台灣自行車王國」的傳統產業。自行車產業龍頭巨大（9921）近年股價表現低迷，引發市場對產業前景的重新審視。

投資人「股人阿勳」28日在臉書粉專以「剝削外工爭議+庫存未銷+中國低價競爭+美國關稅，台灣自行車王國搖搖欲墜！？」為題，分析自行車產業現況，直言巨大已成為一檔典型的「自行車景氣循環＋產品升級循環」股票。

「股人阿勳」提到，近期自行車圈流傳的一則消息，頗具象徵意義。位於台北大安森林公園旁、營運超過45年的捷安特門市「102單車」於今年11月宣布歇業，並以全店三折出清。店主在臉書寫下道別文，勾起不少在地車友回憶，也反映出疫情紅利退潮後，實體通路面臨的結構性壓力，「當連地標級捷安特門市都選擇熄燈，產業龍頭自然也無法獨善其身。」

位於台北大安森林公園旁、營運超過45年的捷安特門市「102單車」於今年11月宣布歇業，並以全店三折出清。（示意圖／翻攝自pixabay）

自行車市場快速回落至冷卻期

「股人阿勳」指出，自行車市場已從疫情期間的爆發性成長，快速回落至冷卻期。數據顯示，台灣自行車出口量曾在高峰期一年超過1000萬輛，市占全球第一；但自2023年起，全年出口量首度跌破百萬輛，產業規模明顯縮水。巨大與美利達雖在今年前三季仍維持獲利，但股價雙雙跌破15年線，「市場已經用價格表決，不再給『王國溢價』。」

對於市場期待「去庫存後春燕再現」的看法，「股人阿勳」引用建大總裁楊銀明的說法指出：「春燕不會再回來。」他認為，這波調整並非單純的庫存循環，而是結構性轉變。

作為巨大股東之一，「股人阿勳」也坦言，自己持股成本約180元，帳面虧損已接近50%，但仍選擇持續觀察產業變化。他總結指出，巨大目前並非成長型公司，也非瀕臨衰退，而是「景氣仍在谷底、去庫存接近尾聲，靠電動自行車（E-bike）與新通路逐步修復」的企業，「要期待回到疫情高峰的榮景並不切實際，但若從庫存循環與E-bike成熟化的角度來看，巨大仍是一家有護城河、只是需要時間的公司。」

