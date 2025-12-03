台、荷軍情密訪驚傳外洩！ 國安局喊查人安與資安

國安局長蔡明彥證實，已要求軍情局徹查。（圖：張柏仲攝）

網路出現一份爆料，指我國防部軍事情報局官員今年5月前往荷蘭與當地軍情局官員秘密交流，包括班機資料、參訪行程、雙方官員聚餐照片及會議資料，都在網路瘋傳。國安局長蔡明彥今（3）日證實，有注意到相關內容，正追查是人安或資安問題，並請軍情局徹查了解狀況。

爆料內容聲稱，掌握我軍情局官員從今年5月4日出發，抵達荷蘭後連續3天疑似進行觀光行程，直到第4天，才與荷蘭軍情局（MIVD）進行半天的會議交流。

目前已在網路曝光的訊息，包括：台灣、荷蘭雙方軍情官員的名字跟職稱，我方官員在荷蘭的行程表，吃飯及合影的照片也都被公開。情治官員分析，此舉恐怕是大陸國安單位在警告與我合作的歐洲情報機關。

軍情局發布新聞稿澄清，「相關內容失真，與事實不符。」點名中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」傳散相關訊息。

軍情局強調，將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。