台、韓扶輪社攜手捐贈數位X光機 助嘉義東石偏鄉醫療量能再升級

嘉義縣長翁章梁致贈感謝狀給國際扶輪3590地區韓國百合扶輪社。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社及國際扶輪3590地區韓國百合扶輪社，聯合捐贈價值200多萬元的「數位X光機設備」給嘉義縣東石鄉衛生所，今天在衛生所舉行捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受贈並致贈感謝狀，首先感謝中央健保署媒合資源來提升東石的醫療品質與量能，並由衷感激台灣與韓國攜手行善，嘉惠偏鄉。

翁章梁指出，去年扶輪社就捐贈眼科檢查設備及牙科X光設備給東石衛生所，提升眼科及牙科的診療精準度；今年再度送暖，捐贈數位X光機強化放射檢查量能，讓鄉親就近完成必要檢查與初步評估。

翁章梁進一步說，嘉義偏鄉眼科、牙科等專科醫療資源不足，以阿里山為例，下山到嘉義市要1個多小時，加上候診及回程時間，看一趟醫生要花5小時。由於牙科通常要多次回診，山區民眾會往往因交通因素而不願就醫，推動假牙補助時才發現山區的齒科健康有非常大的進步空間。

衛生局長趙紋華表示，新穎的X光設備將用於東石衛生所門診服務，衛生局長期推動的3+1巡迴醫療服務也包含婦女保健專車及醫療服務專車，車上配置數位化X光設備及專業放射師，提供民眾多樣檢查選擇，歡迎民眾多加利用。

國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社長林椿梅說，謝謝東石鄉衛生所提供機會，讓扶輪社友有機會回饋社會，將扶輪社的超我服務精神發揮得更遠大，希望新的儀器能為東石鄉親省下就醫的交通時間，就近獲得即時照護。

台、韓扶輪社攜手捐贈價值200萬元的數位X光機設備。(記者蔡宗勳攝)

