台1丁線新榮橋將改建 劉建國爭取8.5億元力拚118年8月完工

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】台1丁線新榮橋為雲林縣莿桐鄉往返斗六市的重要交通節點，橋梁興建於民國75年，橋長約360公尺、淨寬18公尺，配置雙向四車道，長期承載大量通勤車流及大型運輸車輛。隨著使用年限增加，橋梁結構老化及防洪能力逐漸不足，改建需求日益迫切。立法委員劉建國積極向交通部爭取經費，成功核定8.5億元辦理新榮橋改建工程，並於近日邀請交通部公路局副局長林聰利南下舉行施工說明會，向地方說明工程規劃與期程。

副局長林聰利表示，為配合河川治理計畫並降低河道深槽區束縮造成的沖刷風險，新榮橋改建將採弧形3跨連續預力箱型梁橋。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國指出，新榮橋位於省道台1線重要支線台1丁線上，路線自莿桐鄉行經斗六市，並於斗南鎮銜接回台1線，不僅是南北向交通要道，也是斗六工業區往返國道1號西螺、斗南交流道的關鍵路廊，對地方產業運輸、區域發展及用路人安全具有高度重要性，因此改建工程刻不容緩。

新榮橋將採弧形3跨連續預力箱型梁橋，並搭配單跨T型梁橋設計，規劃120公尺大跨徑，以避開深槽區域，提升橋梁整體安全與耐久度。（圖／記者蘇榮泉攝）

交通部公路局副局長林聰利表示，為配合河川治理計畫並降低河道深槽區束縮造成的沖刷風險，新榮橋改建工程將採弧形3跨連續預力箱型梁橋，並搭配單跨T型梁橋設計，規劃120公尺大跨徑，以避開深槽區域，提升橋梁整體安全與耐久度。

新橋設計將採南、北向分離的獨立橋梁配置，施工期間以「半半施工」方式進行。（圖／記者蘇榮泉攝）

林聰利進一步指出，新橋設計將採南、北向分離的獨立橋梁配置，施工期間以「半半施工」方式進行，先拆除南下側橋梁並進行改建，在維持交通順暢的前提下，降低施工對民眾通行的影響。交通部已正式核列「台1丁線3K+720新榮橋改建工程」，工程預計於今年2月開工，目標於118年8月完工。

地方要求施工期間落實交通維持與安全管理，將對民眾生活與通行的不便降至最低。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國強調，新榮橋長年承受高車流量，若未及時改建，恐影響行車安全與防災能力。橋梁改建不僅是單一交通建設，更關係到地方產業運輸、防洪韌性及整體發展。他表示，未來將持續督促公路局確保工程如期、如質完成，並要求施工期間落實交通維持與安全管理，將對民眾生活與通行的不便降至最低。

劉建國強調，新榮橋長年承受高車流量，若未及時改建，恐影響行車安全與防災能力。（圖／記者蘇榮泉攝）

