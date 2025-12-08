台1線屏東市段2天3死亡車禍 警籲行車保持距離
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）台1線屏東市路段12月初連2天發生3起死亡車禍，包含自行車騎士遭曳引車輾斃、汽車臨停致機車騎士閃避不及撞上，以及機車追撞造成自行車騎士倒地；警方籲行車保持安全距離。
屏東縣警察局屏東分局今天發布訊息表示，屏東市省道台1線路段12月2天內連續發生3起重大交通事故，均造成用路人不幸身亡，因此整合事故重點，呼籲民眾重視行車安全。
屏東分局指出，第1起事故發生於2日中午時段，在和生路一段與工業六路口，監視器畫面顯示，60歲李姓男子駕駛曳引車右彎時，輾過欲往前行的77歲李姓自行車女騎士，李女遭輾過當場死亡。
第2起事故發生於2日晚間，建國路往高屏大橋機慢車道，35歲范姓男子駕駛自小客車臨停慢車道處理車況，後方騎機車69歲鄭姓男子閃避不及撞上，鄭男經送醫急救不治。
第3起事故發生於3日下午建國路段，23歲涂姓男子騎機車未保持安全距離，追撞前方騎自行車73歲謝姓女子，謝女送醫不治；另有機車為閃避事故自摔，釀成多名傷者。
屏東分局提醒，大型車輛易產生視線死角，用路人應避免緊跟大型車行駛，勿併行或貼近轉彎側，並保持安全距離，以免發生碰撞危險；並籲用路人行車前務必完整檢查車輛狀況，以防上路後臨時故障而發生危險，行車過程中若發現車輛異常，應立即停靠路肩或安全處所處理，切勿任意停放於車道下車查看，以免遭後車追撞，危及自身及他人安全。
屏東分局提及，駕駛人務必依速限行駛，拉開跟車距離，增加反應空間、預防追撞情形；尤其在夜間或天候不佳時，更應減速慢行，避免因視距不足發生事故。警方將持續強化交通安全宣導與執法，降低事故發生。（編輯：陳仁華）1141208
