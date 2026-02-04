台1線屏東竹田與屏東市國仁醫院路段 今晚起施工

台1線國仁醫院附近即將施工。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕公路局南區養護工程分局為辦理「潮州工務段114年度省道擇要路面修復工程」，今天(4日)起到7日止共施工4天，接著從9日到12日為第二階段施工，也是施工4天，從晚上8點到隔天清晨6時，進行台1線竹田路段路面刨鋪，採取半半施工，駕駛人行經要多加注意或改道行駛。

南工分局表示，施工地點為台1線400K+050至400K+300(屏東市國仁醫院路段)，因考量白天的車流較大，因此採夜間施作路面刨鋪及標線標繪施工，施工期間將採半半施工及機動性調撥車道，請用路人行經該路段依指示標誌及交通指揮人員指揮小心通行。

南工分局呼籲用路人，行駛屏東縣屏東市至竹田路段請事先做好行程規劃。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。請駕駛朋友遵守管制規定，並隨時收聽廣播訊息，造成不便，敬請見諒。

