台1線彰化段挖不停！用路人憂春節返鄉塞車 水公司：過年前完工

台1線花壇、大村進行鳥嘴潭下游自來水管線埋設，導致車道縮減。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣近期挖路頻繁，尤其是交通量最繁重的省道台1線彰化市、花壇鄉與大村鄉都在施工，其中花壇、大村約1公里路段進行鳥嘴潭下游自來水管線埋設，導致車道縮減、交通尖峰時段大打結，由於農曆春節腳步逼近，用路人都憂心屆時返鄉過年會塞在車陣中，自來水公司中區工程處則強調，他們要求施工單位務必在年前完工，所有機械設備撤離，同時進行路面修復，讓用路人都能順利返鄉過年。

台1線彰化南下路段最近施工時間經常塞車，主因是多項工程同時進行，包括彰化市中山路汙水下水道工程，以及花壇鄉、大村鄉鳥嘴潭下游自來水管線埋設；有用路人認為，省道台1線交通流量大，但因為自來水管線埋設，造成南下車道內側車道施工封閉，只能行駛外側車道，平日行經該處就會出現壅塞，造成車速變慢，假日車潮變多，更是一路回堵，因此他們憂心若春節返鄉過年要行經該路段，唯恐將面臨大塞車，耽誤返鄉吃年夜飯。

自來水公司中區工程處則強調，為因應鳥嘴潭人工湖的供水，在其下游相關區域埋設長達85公里的自來水管線，目前約完成81公里，未完工的區域遍布數個鄉鎮，其中省道台1線花壇、大村段工地長度約1公里，目前施工已近尾聲，預計農曆春節之前就會完工，機械設備會全部撤離，道路會鋪設AC路面，不會出現讓用路人塞車耽誤返鄉吃年夜飯的景象。

台1線花壇、大村進行自來水管線埋設，車道縮減假日車潮壅塞。(記者湯世名攝)

水公司表示台1線花壇大村管線工程過年前完工。(記者湯世名攝)

