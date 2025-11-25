台1線斗南段路況老化待改善 張嘉郡爭取3730萬工程年底完工

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為提升斗南市區主要幹道安全並改善車流頻繁路段的通行品質，立法委員張嘉郡今（25）日邀集交通部公路局、斗南鎮長沈暉勛及多位議員與代表，共同前往台1線241K+500至246K路段進行會勘，要求相關單位落實養護與改善作業，確保年底前順利完工。

張嘉郡強調，用路安全是最基本的需求，未來將持續檢視道路養護狀況，並要求公路局嚴格把關工程品質，避免路面短期內再度老化。（圖／記者蘇榮泉攝）

張嘉郡指出，台1線穿越斗南市區，是鎮民通勤與往返鄰近地區的主要道路，因長期車流量大且多年未整修，已出現龜裂、破損與標線模糊等情況，民眾多次反映行車安全受影響，因此必須儘速進行全面改善。

立法委員張嘉郡今日邀集交通部公路局、斗南鎮長沈暉勛及多位議員與代表，共同前往台1線241K+500至246K路段進行會勘。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次爭取的前瞻基礎建設經費共3730萬元，將用於整修南北雙向各2.5公里、總長5公里的路段，改善面積超過7萬平方公尺。工程預計於12月底前完工，讓鎮民在新年前便能享有更安全、平整且舒適的道路環境。

張嘉郡強調，用路安全是最基本的需求，未來將持續檢視道路養護狀況，並要求公路局嚴格把關工程品質，避免路面短期內再度老化。她也感謝公路局的持續協力，以及地方團隊共同推動建設，使改善工程得以順利展開。

立法委員張嘉郡感謝本次推動工程的鎮長、議員、鎮民代表及里長的合作，讓地方建設能持續向前。（圖／記者蘇榮泉攝）

她表示，無論是水利、公園、農水路或教育體育設施，縣府與自己都相當重視斗南發展，只要接獲民眾需求，皆會積極回應爭取。本次工程的推動也要感謝鎮長、議員、鎮民代表及里長的合作，讓地方建設能持續向前。

今日會勘出席者包括斗南鎮長沈暉勛、顏忠義議員、簡慈坊議員、王秋足議員及蔡東富議員等，一同關注道路改善進度與地方交通安全。

