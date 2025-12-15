台1線竹北段新標線設計引熱議 民眾霧煞煞擔心違規

台1線竹北段原機車道取消，改為路肩繪設槽化線和標線型人行道，路肩如空間足夠則可提供路邊停車。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通部公路局於台1線竹北段辦理左轉偏心車道等改善工程，同時進行交通標誌標線調整，連日來引發用路人熱烈討論，像是原機車道取消、改為路肩和人行道，路面增加多處槽化線，不少民眾憂心新設計未廣為宣導，恐動輒違規、造成民怨！

北區養護工程分局新竹工務段段長顏建忠表示，北分局分3階段改善台1線竹北段約3公里路段，去年第1階段改善完成泰和路至三民路口，今年續推第2及第3階段改善環北路至泰和路、光明六路至福興路，包括重要路口設置偏心式左轉車道、行人庇護島、公路兩側繪設標線型人行道(提供未來設置實體人行道空間)、路肩設置槽化帶標線、保留路邊停車空間、與開放機車直接左轉等。上述工程幾已完工。

廣告 廣告

道路平權和強化行人安全相關措施獲得用路人的肯定。不過，原本的機車道取消，改為路肩繪設槽化線和標線型人行道，讓不少人看得一頭霧水！

顏建忠說明，上述槽化線位置是路肩，路肩右邊則是人行道。槽化線為引導駕駛人行車路線，車輛不能穿越，無槽化線的路肩空間如足夠則可供停車，人行道後續會加上綠色鋪面。用路人可能尚需一段適應磨合期，工務段會持續收集各方意見滾動式檢討及優化改善，期將台1線竹北段路廊整體串聯，提供人車安全順暢的通行環境。

另外，台1線竹北段已有7處左轉轉用道已開放機車直接左轉，有3處尚待拆除強制二段式牌面，其中，光明六路與福興路口本月20日可開放左轉，興隆路口則預計12月31日開放左轉。

台1線竹北段原機車道取消，改為路肩繪設槽化線和標線型人行道，路肩如空間足夠則可提供路邊停車。(記者廖雪茹攝)

台1線竹北段已完成左轉偏心車道等改善工程，10處路口新增的左轉轉用道也開放機車直接左轉。(記者廖雪茹攝)

竹北市台1線中華路與光明六路大路口仍保留機車二段式待轉格。(記者廖雪茹攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？

進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

