台1線雲林斗南段久未養護 張嘉郡爭取3730萬年底前改善完工 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

為改善雲林縣斗南鎮台1線市區路段因年久未養護而出現龜裂、標線模糊等安全疑慮，國民黨立委張嘉郡今（25）日會同公路局及地方民代實地會勘台1線241K＋500至246K改善工程，並指出爭取到3730萬元前瞻經費、預計於12月底完工，盼在新年前改善在地居民及用路人的行車安全。

張嘉郡表示，台1線斗南市區路段為居民來往各地及通勤的主要幹道，經鎮民多次反應，由於車流量大且久未養護，路面出現龜裂、標線模糊等情況，急需改善才能確保通行安全。

張嘉郡提到，此路段是斗南鎮民出入來往的主要幹道，已經向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」達3730萬元，用於改善斗南市區台1線路段，南北各2.5公里，總長5公里的路段，總改善面積逾7萬平方公尺，預估將於12月底完工，希望讓鎮民在新年前，就能擁有更安全、更舒適的用路品質。

「鄉親的用路安全是最重要的。」張嘉郡強調，將會逐一檢視各路段的養護情況，滿足最基本的用路安全需求。她特別感謝公路局持續的配合及努力，也會持續監督施工品質，力求道路平整明確，用路安全無虞。

張嘉郡表示，雲林縣長張麗善與自己都非常重視斗南的發展，包含水利設施、公園、農水路及教育體育設施等地方建設，接獲民眾反應都會即時回應地方需求。這次也非常感謝斗南鎮長沈暉勛及縣議員、鎮民代表及里長的共同努力，才能讓地方建設越做越好。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

