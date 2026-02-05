台1線高架橋追撞！肇事男無照 警一驗揪出毒駕

〔記者吳仁捷／新北報導〕又是毒駕惹禍！新北市三重台一省道高架橋晚間發生轎車追撞前方廂型車車禍，警方到場，發現許姓男子駕駛轎車，辯稱操作不當，擦撞前方許男駕駛的廂型車，造成貨車駕駛許男與車上乘客林手腳擦撞傷，送醫幸無大礙，但警方清查後，發現肇事的轎車駕駛許嫌無照駕駛，毒篩後，安非他命、依托咪酯都是陽性，赫見又是毒駕釀禍，今天將許嫌移送，續追毒品來源。

這起車禍發生在3日晚間8時許，三重區台一高架4K處(往新莊方向)，警方獲報發生車禍趕抵，到場進行交通疏導，引導車流，並釐清事故經過。

據了解，肇事的22歲許男(酒測值0)駕駛轎車疑似操作不當，擦撞前方48歲許男(酒測值0)駕駛的廂型車，造成廂型車駕駛許男與車上37歲乘客林男手腳擦撞傷，經送醫診治無礙。

警方查出許男無照駕駛，當場扣牌並強制人車分離，移置保管車輛，依法開罰，最高可處6萬元罰鍰；車上雖無違禁品，因肇事許嫌神情怪異，警方對許男施以唾液快篩，發現安非他命、依托咪酯都呈現陽性，一併對他採尿，全案訊後依公共危險罪移請新北地檢偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

