台10年消除C肝 提前達標

「台灣領航 消除C肝」國際記者會在台北舉行，總統賴清德（前右2）、前副總統陳建仁（前右）、行政院政委陳時中（前左2）、衛福部次長莊人祥（前左）等人出席。 （中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

透過中央到地方跨部會團結合作，建構從預防、篩檢到治療一條龍的C型肝炎防治策略，我國提前於今年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝目標，年底前將向WHO西太平洋區署提交「消除C肝報告」。

為響應WHO 2030年消除病毒性肝炎目標，衛福部17日舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會。總統賴清德、衛福部長石崇良、消除C肝國家認證工作小組召集人陳建仁出席，說明我國C肝防治成果，以及透過「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」等政策方向。

賴清德表示，1984年台灣成為全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，成為WHO全球免疫計畫典範；今年台灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C肝的戰役中，比WHO目標提早5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

台灣10年消除C肝，陳建仁感念台灣「肝帝」陳定信擘劃防治藍圖，於2016年底擔任「國家消除C肝辦公室」召集人，如今肝病發生率與死亡率明顯下降，證明團結的力量、跨界合作成果。

石崇良表示，慢性B、C肝為台灣重要疾病負擔之一，為消除C肝，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。

從2003年起提供C肝干擾素治療到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付，截至今年10月已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。2020年擴大篩檢族群45～79歲，2025年更放寬為39～79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

國健署長沈靜芬表示，我國消除C肝計畫性指標已超越WHO消除路徑金級標準：診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。

為進一步降低C肝發生率及B、C肝死亡率，國健署將持續加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍篩檢，及早追蹤治療，鞏固C肝消除成果。