台10月對美出口 猛爆式成長

財政部昨公布最新進出口統計，十月出口六一八億美元，寫下歷年單月最高成績，預計今年全年出口可望上看六千億美元，年增率可上看三成。五大市場同步走升，其中，以美國市場表現最亮眼，美國也穩居我國第一大出口市場。

財政部統計處處長蔡美娜說明，十月出口包括五大亮點，第一，單月出口值首度突破六百億美元；第二，繼八月之後，台灣再超南韓；第三，十月出口年增率達百分之四十九點七，連續廿四個月正成長，創近十五年半以來最大增幅。

第四，截至十月止累計出口值達到五一一四點五億美元，提前刷新歷年紀錄，首破五千億美元大關；第五，出口暢旺帶動出超水準提升，單月出超二二五點八億美元創新高。

其中，美國市場十月出口二一一點四億美元，年增百分之一四四點三，均創下歷年單月新高；今年截至十月對美國出口占比達百分之廿九點五，為近卅五年同期最高。

