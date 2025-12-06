台11線三仙隧道至都歷段 8日起交管逾1個月

（中央社記者盧太城台東縣6日電）台11線110公里至124公里路段（東海岸公路三仙隧道至都歷路段），自8日起至明年1月20日因路面修復，將實施交通管制。

公路局台東工務段長周建勳今天告訴中央社記者，公路局南區養護工程分局為辦理台11線110K+500~135K+500間及123K+300~124K+200（都歷街道）等路段的瀝青混凝土刨鋪及標線施工，預計自8日 （星期一）起至115年1月20日 （星期二）止，每日上午8時至下午6時將採調撥車道、單線雙向輪流放行方式進行機動管制行車。

周建勳呼籲用路人，配合現場交通管制人員指揮，小心減速慢行，用路人行駛台東縣成功鎮路段請事先作好行程規劃。（編輯：李亨山）1141206