台11線凌晨驚魂！小客車離奇翻覆 駕駛「神隱消失」警消找不到人

台東台11線140公里處在19日清晨發生一起詭異的事故，1輛自小客車不明原因翻覆在道路旁，車體嚴重毀損，看得出事發當下相當猛烈，最離奇的是，警消趕抵後卻遍尋不著駕駛，車內空無1人，連周圍也沒有任何乘客的蹤跡，宛如「人間蒸發」。

台東縣消防局表示，清晨4時許接獲民眾通報後，救援人員迅速趕往現場。抵達時車輛已四輪朝天，但無人受困。消防隊員立即擴大搜索範圍，包含周邊草叢、排水溝及道路兩側，但細查後仍完全沒有發現任何疑似傷者或駕駛的足跡。

警方則指出，目前尚無法確認車輛翻覆的原因，現場未見明顯煞車痕，是否為超速、閃避動物或其他突發情況造成，仍有待進一步釐清。警方現正調閱周邊監視器，並詢問可能目擊事故的民眾，希望找出事故真相與失蹤駕駛的下落。

