台11線死亡事故！台東女「走斑馬線」被小貨車撞死 奪命現場畫面曝

社會中心／羅欣怡報導

小貨車撞擊正在過馬路的女子。（圖／翻攝畫面）

又見行人地獄！台東趙姓男子今（4日）傍晚6時許，駕駛小貨車行經台11線124.3公里處，撞擊在斑馬線上正在過馬路的波姓女子，波女瞬間彈飛墜地，送醫後傷重不治。警方到場處理並實施酒測，駕駛酒測值為0，肇事原因警方正釐清中。

事故現場，獲報的警消正在進行搶救，肇事的小貨車車頭右前方的燈罩撞碎，雖然車損不嚴重，但這猛烈的撞擊，卻造成波女傷勢嚴重，當場沒有生命跡象，波女隨即由救護人員送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，惟因傷勢嚴重，經醫師搶救後仍宣告不治。

波女遭撞擊後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

警方到場後封鎖現場採證，並對駕駛實施酒測，酒測值為零，排除酒駕情形，相關肇事責任與事故原因仍有待進一步調查釐清。

成功警分局呼籲，駕駛人行經市區道路及行人出沒頻繁路段時，務必減速慢行、提高警覺，隨時注意前方路況；行人穿越道路時，也應依規定行走行人穿越道，並留意來車動向，避免發生危險。

