台11線都歷段死亡車禍 女走斑馬線遭小貨車撞死

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣成功鎮台11線都歷段昨晚(4日)發生死亡車禍，小貨車撞上斑馬線上小跑步穿越馬路女子，女子去超商，卻成了人生最後一段路。

警方說，車禍昨晚6點左右發生在成功鎮台11線124.3南下車道，趙姓男子開小貨車與走斑馬線波姓女子發生碰撞，波女被送往衛生福利部台東醫院成功分院搶救，仍不幸傷重不治。警方到場處理，小貨車駕駛趙男酒測值0，肇事原因仍待調查釐清。

成功分局呼籲駕駛人，行經市區及易有行人路段務必減速慢行、提高警覺，隨時注意前方路況；行人穿越道路時，應依規定行走行人穿越道並注意來車動向，避免任意穿越馬路。雙方共同遵守交通規則，才能有效降低事故發生，確保用路安全。

