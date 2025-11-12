台11線重大事故！拖板車「甩尾」釀禍 小貨車駕駛命危搶救中

社會中心／陳韋劭報導

拖板車不明原因偏離車道，車尾撞擊對向一輛小貨車。（圖／翻攝畫面）

台11線39公里花蓮豐濱鄉路段今天（12日）發生一起嚴重車禍，一輛拖板車行經該路段時突然偏離車道，車尾撞擊對向一輛小貨車，小貨車黃姓駕駛（56歲）受困車中，警消人員將黃男救出送醫時已無生命跡象。

警方指出，12日上午9時許獲報，台11線39公里處發生車禍，經查，黃姓男子（42歲）駕駛拖板車當時由南向北行駛，行經該路段一處彎道時煞車

造成車尾偏移，跨越到對向車道撞上小貨車，後方一輛自小客車煞車不及再追撞小貨車，導致小貨車失控側翻，黃姓駕駛（56歲）受困車內。

廣告 廣告

警方表示，消防人員到場搶救，破壞車體後救出受困的黃男，但黃男當時已無呼吸心跳，現已送醫急救，拖板車及自小客車駕駛有合格駕照，並無飲酒情事，詳細的肇事原因仍待調查釐清。

更多三立新聞網報導

北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬

遠航欠費客機被查封 MD-82「240萬」拍賣成功！MD-83型500萬流標

惡男亂彈菸蒂被指責抓狂 揮傘爆擊女騎士濺血！監視器畫面曝光

基隆副市長官邸圍牆崩塌 遇颱風來襲延後修繕

