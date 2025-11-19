台11線離奇車禍事故 汽車自撞護欄翻車駕駛去向成謎

記者王浩原、莊淇鈞／台東報導

自撞翻車事故現場駕駛及乘客已不知去向。（圖／翻攝畫面）

位於台東縣東河鄉的台11線約140公里處，今天（19日）清晨4時許，發生1起離奇的車禍事故，1輛汽車不明原因翻覆在道路旁，車體受損明顯，但卻找不到駕駛或乘客的踪影，轄區警方及消防隊獲報到場，擴大搜尋也沒找到，警方已調閱周邊監視器並訪查是否有目擊民眾，以釐清車禍事故原因與駕駛的去向。

護欄被撞擊的痕跡。（圖／翻攝畫面）

據了解，台東縣消防局今晨接獲民眾報案後，台11線約140公里處，疑似有汽車自撞護欄後翻覆，消防隊獲報到場後發現，汽車翻覆在路旁護欄外，但卻未發現有駕駛或乘客受傷受困。消防隊跟稍後到場的警方隨即擴大搜尋範圍，但 均未有發現。

轄區警方表示，將釐清這起車禍事故發生原因，已調閱周邊監視器並訪查是否有目擊民眾，並找尋車上駕駛或乘客，同時將依車牌通知車主到案說明，詳細肇因仍待後續鑑識與調查。

目前車禍事故現場已排除，警方提醒用路人，清晨行駛山海線道路時仍須注意速限與路況變化，以確保行車安全

