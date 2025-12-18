台11線麥芽糖灑落百米害2騎士打滑慘摔車 警逮肇事曳引車司機開罰

【記者李光濱／花蓮報導】台11線水璉路段前天（16日）發生一起貨物散落事件，路上一排裝有麥芽糖的水桶掉落一地，黏稠的麥芽糖灑滿路面約100公尺，導致有2機車騎士路過時打滑摔傷，造成手腳多處挫傷，幸無大礙。警調閱監視後發現一輛曳引車載有水桶疑未繫緊釀禍，通知司機到案開單舉發。

警方調閱監視器發現一輛營業曳引車行經台11線28.5K處時，因裝載不穩導致裝容麥芽糖的水桶掉落，黏稠液體鋪滿路面長達100公尺，造成後方2名騎士輾壓打滑，造成手腳多處擦挫傷，所幸傷勢無大礙。

吉安警分局鎖定肇事曳引車並通知駕駛到場，針對貨物掉落行為，依《道路交通管理處罰條例》製單舉發，警方第一時間於現場疏導交通，並通知公路局花蓮工務段與水璉消防分隊協助清除路面糖漬，恢復通行。

掉落的水桶裝有麥芽糖散落路面相當黏稠。警方提供

吉安警分局呼籲，貨運車駕駛人出車前務必落實貨物綑紮檢查，預防掉落物釀災；用路人如遇路面有油漬等異物，請立即報警處置，共同維護行車安全。

公路單位清潔路面才恢復通行。警方提供

