台11線麥芽糖「甜蜜陷阱」！ 曳引車糖漿外洩釀機車連環摔

台11線花蓮水璉路段日前發生離奇車禍，一輛滿載麥芽糖桶的曳引車因裝載不穩，導致數桶麥芽糖墜落路面，濃稠的糖漿瞬間覆蓋超過百公尺柏油路，形成一條詭異的「黃金河」。兩名機車騎士因不及閃避，輪胎打滑後摔車，造成手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無生命危險。

日前台11線花蓮水璉路段，一輛滿載麥芽糖桶的曳引車因裝載不穩，導致數桶麥芽糖墜落路面，濃稠的糖漿瞬間覆蓋超過百公尺柏油路。

根據警方調查，該事故發生於16日，涉事曳引車行經台11線28.5公里處時，因未妥善綑綁貨物，在轉彎時導致裝滿糖漿的塑料桶掉落，糖液迅速在高溫的柏油路上蔓延，形成危險的「糖衣地雷區」。事發後，路過民眾立即報警，警方和消防人員迅速趕往現場，協助將受傷的騎士送醫治療，所幸兩人均為輕傷，經簡單包紮後已無大礙。

吉安警分局獲報後，立即調閱監視器，鎖定肇事曳引車，並通知45歲的陳姓駕駛到案說明。陳男坦承因綑綁不牢，導致糖桶在行駛中掉落，對此深表歉意。警方依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款「裝載貨物不穩妥」開單舉發，可處3000元至1萬8000元罰鍰，並要求其負擔相關民事賠償責任。

事發後，路過民眾立即報警，警方和消防人員迅速趕往現場，協助將受傷的騎士送醫治療，所幸兩人均為輕傷，經簡單包紮後已無大礙。

由於糖漿具有極高黏性，清理工作困難，警方隨即聯絡公路局花蓮工務段和水璉消防分隊協助處理。清潔人員使用木屑、清潔劑與強力水柱，耗費近兩小時才將路面徹底清理乾淨，恢復交通。

警方呼籲，貨運車駕駛人在出車前務必檢查貨物綑紮狀況，避免類似事故重演。若用路人發現路面有異物或危險情況，應立即通報警方處理，以共同維護行車安全。

清潔人員使用木屑、清潔劑與強力水柱，耗費近兩小時才將路面徹底清理乾淨，恢復交通。

清潔人員使用木屑、清潔劑與強力水柱，耗費近兩小時才將路面徹底清理乾淨，恢復交通。（圖/警方提供）

