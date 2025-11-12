台11線3車連撞！貨車駕駛受困車內死亡

台11線發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）





台11線39K花蓮豐濱鄉今（12）日上午發生死亡車禍，拖板車、小貨車、自小客車發生碰撞，因撞擊力道太強，導致小貨車駕駛受困在車內，消防獲報後前往搶救，將人救出後已經明顯死亡。

事發在今日上午9時許，花蓮縣消防局接獲民眾報案指台11線39K發生車禍，消防抵達現場後發現是拖板車、小貨車、自小客車共3車發生事故，現場車殼碎片散落一地，畫面相當驚悚，而小貨車駕駛56歲黃男無生命跡象，受困車內，將人救出後判定已經明顯死亡，至於詳細車禍原因還有待進一步釐清。

