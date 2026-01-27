台13線三義路段連環追撞 2輛警用大型重機被撞

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市59歲童姓男子駕駛轎車，昨(27)日傍晚於台13線苗栗縣三義鄉八股路段，因未注意車前狀況，追撞前方一輛轎車，被撞的轎車又再追撞前方2輛警用大型重機，幸好警用大型重機2名騎士員警跳車，未受傷，但2輛新警用大型重機被擊落，得進廠送修。

轄區苗栗警分局今天表示，該起事故發生於昨天傍晚5點14分許，童男駕駛轎車由台13線北往南直行，準備返家，至近八股路口時，未注意前方路口紅燈，追撞上前方由41歲徐姓女子駕駛的轎車。

徐女轎車遭撞後，車輛前衝，撞上前方苗栗縣警察局交通隊2名執行大型重機巡邏勤務的員警，2警跳車、未受傷，但徐女受瞬間撞擊受挫傷，由救護車送醫救治，無生命危險。

警方調查，2名執勤員警及徐女沒有酒駕情形，童男經酒測，雖有酒精反應，但酒測值未超標，且通過生理平衡測試，後續依相關規定處理。苗栗警分局呼籲駕駛車輛除應全神貫注，更不得有酒後駕駛行為，以確保自己與用路人生命財產安全。

