台13線銅鑼到三義 7公里路程將拓寬

公路局已規畫將台13線銅鑼鄉樟樹村至三義鄉水美木雕街（見圖），全長共7公里路段全面拓寬至18公尺的4線車道。（謝明俊攝）

苗栗縣台13線道路跨越全縣，多數路段都已拓寬至4線道，目前僅剩銅鑼鄉連接三義鄉，以及三義鄉內路段尚未拓寬。公路局已規畫將銅鑼鄉樟樹村至三義鄉水美木雕街部分，全長共7公里路段，全面拓寬至18公尺的4線車道，其中，跨越鐵道的三義陸橋，將採原線拓寬方式施工，以期將環境影響降至最低。

台13線舊稱尖豐公路，由新竹市香山區至台中市豐原區，其中跨越苗栗縣全境，北自頭份市、途經造橋鄉、頭屋鄉、苗栗市、銅鑼鄉至三義鄉後離境，是苗栗縣山線舊時最主要的交通幹道，經過公路局分段實施拓寬工程，多數路段都已拓寬至4線道以上路幅。目前頭屋鄉至造橋鄉錦水村部分路段正在施工拓寬中，僅剩銅鑼鄉樟樹村至三義鄉水美木雕街路段尚待拓寬。

根據公路局規畫，銅鑼鄉至三義鄉路段拓寬案，是由43K至50.6K路段，道路現寬為12公尺至15公尺，將全部拓寬至18公尺，採雙向4車道配置。整個拓寬案，將採2階段實施。第1階段為43K至46.3K三義陸橋前，第2階段則由三義陸橋至水美木雕街50.6K處。

其中，三義陸橋是跨越鐵道所修建，目前為雙向2線道，公路局採較小幅度的局部改線方式辦理，仍以高架方式跨越鐵路。原則採用原線拓寬，不須辦理環評作業，可將環境影響降至最低。

由於第2階段施工路段行經三義鄉中正路市區至水美木雕街，施工期間恐對三義木雕街觀光等產業造成相當大的衝擊，縣府及三義鄉公所期望沿線商家能共體時艱，全力配合道路拓寬工程，及早完工，以改善當地交通壅塞問題。