台13遊客遭義大利老闆錄影公審！竟只因「合吃5披薩」

日前一群台灣遊客前往義大利遊玩，在一間披薩店享用晚餐時，13人共點了5個披薩，該店老闆疑似因覺得「點太少」，因此拍成影片並發佈到網路上公審，此事在中網和台網上瘋傳，大批網友認為披薩店老闆的做法不妥，甚至還有人湧入Google評論留1顆星，目前老闆已將影片從IG下架。





13台灣遊客遭義大利老闆「錄影公審」！竟只因「合吃5披薩」網傻眼：文化不同

16名台灣遊客前往義大利披薩店點了5個披薩，卻遭到老闆PO網嘲笑。（圖／翻攝自小紅書）

近日有網友在 PTT 上發文表示，「義大利披薩老闆罵台灣人只點5個披薩」，並附上小紅書截圖畫面。從影片中可見，披薩店老闆拿著手機跟員工用義大利語對話完後，走出廚房來到用餐區，開始拍攝店裡擁有亞洲面孔的一群客人。而這群客人疑似聽不懂義大利語，以為老闆在問從哪裡來，其中一名男客人回答「Taiwan」，台灣遊客們還露出燦笑，比出「讚、Ya」的手勢，殊不知老闆將影片PO網嘲諷。

13台灣遊客遭義大利老闆「錄影公審」！竟只因「合吃5披薩」網傻眼：文化不同

不少網友認為老闆行為太過份，但也有網友認為是文化差異。（圖／翻攝自PTT）

該披薩店事後被網友挖出是位於蒙泰卡蒂尼泰爾梅的Pizza Dal Pazzo，該店老闆時不時會拍客人用餐的影片，放在IG做分享。此事件在PTT和小紅書上引起軒然大波，PTT網友怒轟「那披薩很大耶」、「3個人吃一份披薩差不多吧」、「一個披薩切8片，點5個披薩很多了吧」、「吃不完丟在那，是不是改說台灣人浪費不尊重」、「奇怪，那就設低消啊」、「老闆很過份的是笑笑問哪裡來，再放影片羞辱」。

不過也有台灣網友點出是文化不一樣，在義大利是一人吃一個披薩，「義大利吃披薩是一人一個不分食的」、「去過義大利，他們都是一人吃一張披薩」、「老外都是自己吃一個啦，沒有在share的」、「義大利人真的一人一片12吋的」、「在義大利是一個人一個披薩，有時候要有點常識作點功課，尤其自助旅行」。

