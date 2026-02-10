台139線「死亡彎道」 建國科大20歲男大生自摔噴飛亡

彰化縣 / 綜合報導

台139線彰化芬園路段，又出車禍了！一名建國科大2年級的20歲鄭姓男大生，昨(9)日下午經過俗稱死亡彎道的路段時，失控衝往路邊草叢，連人帶車噴飛倒地，路過民眾報警，消防隊將他緊急送醫，搶救了大約7個小時，還是傷重不治。

台139線又出車禍了，身穿黑色外套，騎著白色機車的是建國科大2年級的20歲鄭姓男大生，9日下午經過俗稱死亡彎道的路段時，突然失控，衝向路邊草叢連人帶車，噴飛倒地昏迷不醒，當時經過的民眾發現他昏倒一動也不動，趕快報警，消防隊趕到現場，他身上沒有明顯外傷，緊急送醫，疑似顱內出血，搶救了7個小時還是傷重不治。

彰化交通分隊小隊長羅俊峰說：「在大彰路四段處理交通事故，一名騎士由大彰路東向西行駛，行經肇事地點，不慎自摔，騎士昏迷送醫，肇事原因待釐清。」

男大生的機車，倒在路邊草叢，車殼撞碎，白色的安全帽也脫落，一支鞋子掉在旁邊，警方調查，這名鄭姓男大生家住彰化市，根據了解，他當時騎車經過139線，疑似是去兜風結束，要騎車回家的路上，經過俗稱死亡彎道的路段時，不明原因失控衝向路邊。

而這條139線車禍不斷，去年12月一名20多歲男子騎紅牌重機撞路樹，1月25號又發生20歲男子騎重機的死亡車禍，彰化縣警局，更因此實施交通大執法3天抓36件超速，沒想到隔了10幾天，又發生男大生自撞身亡的車禍。

