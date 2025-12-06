台14甲水晶宮路段結冰 多輛機車打滑

騎士騎車經過蜿蜒山路，正要轉過彎道時，車身傾斜接著側翻倒在地，連人帶車往前滑行。

騎士擦撞到山壁才停下來，還差點被對向車輛撞上，所幸只是受到輕傷。意外發生在6日早上6時多，武嶺通往松雪樓的水晶宮路段，因為路面結冰導致上山的重機摔車，目擊車友表示至少有五台。

南投仁愛分局翠峰所巡佐張金龍說明，「台14甲線31-33K水晶宮路段，因路面結霜溶解 ，武嶺至松雪樓路段山區彎道，容易造成車輛打滑。」

警方表示，最近都有不少民眾夜衝武嶺等日出，也提醒用路人入冬後，台8線和台14甲線路況多變，上山前要關注氣象及道路資訊。而太管處也提醒，這個路段日照時間短，只要水氣夠加上氣溫低，路面就會結冰。

太管處合歡山管理站主任張淑眞指出，「上山之後車速要慢一點，然後要攜帶保暖衣物，不要勉強衝上山上。」

重機專家何柏毅說：「第一個當然是速度要放慢，第二個是轉彎時候盡量不要車身傾斜，當然是如果知道氣溫要降，最好是不建議上去，因為那個路面結冰，確實會影響操控很多。」

何柏毅表示，這個路段如果結冰，路面幾乎就沒有摩擦力，重機騎士經過這個路段，應該避免龍頭過度轉向，利用重心轉換的方式慢速過彎，車輪也得加掛雪鏈。但事先如果知道路面結冰或積雪，應該避免前往確保安全。