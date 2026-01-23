台14甲線及台8線高海拔段恐結冰 夜間預警封閉

（中央社記者鄭維真南投23日電）台14甲線以及台8線高海拔路段可能積雪結冰，交通部公路局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺、台8線107公里處至110公里處大禹嶺路段，今天下午5時至明天上午8時預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息指出，依目前中央氣象署情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上及台8線高海拔路段有路面積雪結冰機率。

中區養護工程分局表示，為維護用路人車安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺，以及台8線107公里處至110公里處大禹嶺路段，今天下午5時起預警封閉，車輛只出不進。

另外考量台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段蜿蜒易打滑，此路段將雙向封閉，禁止通行。

中區分局說，24日上午8時會視天候及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。

另外，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。（編輯：龍柏安）1150123