台14甲線翠峰段恐結冰 下午5時起預警性封閉

（中央社記者吳哲豪南投28日電）公路局中區養護工程分局指出，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，考量路面可能結冰，下午5時起實施預警性封閉措施，車輛只出不進，至於台14甲線武嶺至松雪樓路段，則雙向封閉。

公路局中區養護工程分局今天發布新聞，說明依中央氣象署情資，受大陸冷氣團及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段降雪及路面結冰機率高，因此針對台14甲線翠峰等路段進行管制。

中區分局指出，明天早上7時，工作人員會視天候及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，另依合歡山雪季公告，當下積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。（編輯：李淑華）1141228