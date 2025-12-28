台14甲線翠峰至大禹嶺路段下午5時起實施預警性封閉

仁愛警分局加強雪季勤務，維護安全。(警方提供)

▲仁愛警分局加強雪季勤務，維護安全。(警方提供)

受大陸冷氣團及水氣影響，公路局中區養護工程分局二十八發布新聞，考量台14甲線翠峰至大禹嶺路段，路面可能結冰，宣布下午五時起實施預警性封閉，車輛只出不進，武嶺至松雪樓路段，則雙向封閉。

公路局中區養護工程分局指出，受大陸冷氣團及水氣影響，台14甲線三千公尺以上高海拔路段有降雪（霰）、路面結冰機率，為維護用路人行車安全，宣布台14甲線18K翠峰至大禹嶺路段，於二十八日日十七時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

廣告 廣告

中區分局說，明天早上七時，工作人員會視天候及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況。另依合歡山雪季公告，當下積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過三點五噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

另有民眾於網路發文指稱，武嶺路段發現有人騎乘迷你馬一事，仁愛警分局表示，截至目前未接獲於武嶺路段因下雪騎馬或發生相關交通事故之報案。

仁愛警分局說，依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，非屬道路交通管理事項，將由相關主管機關依法處理，警方仍將視現場狀況加強巡查及必要通報作業。

仁愛警分局也呼籲，雪季期間道路狀況多變，請民眾勿於道路範圍內進行非交通用途之活動，並遵守交通管制及現場員警指揮，共同維護行車秩序與用路安全。