台14甲線翠峰-大禹嶺段 今早解除管制恢復通行

〔記者張協昇／南投報導〕台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺(18K~41.5K)路段，公路局昨(13日)因應冷氣團來襲，夜間實施預警性封閉，經派員檢視路況，未有結冰等情況，於今(14)日清晨7時解除管制恢復通行，惟仍請用路人小心行駛，並注意沿線交維警示措施。

公路局中區養護工程分局埔里工務段表示，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，近日管制路段仍將視天候狀況機動調整，呼籲雪季期間欲行經台8線及台14甲線用路人，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，如非必要請勿前往。

廣告 廣告

埔里工務段指出， 相關道路行車資訊請隨時收聽警廣(FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示交通管制訊息；另提醒用路人，依2026年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

【看原文連結】

更多自由時報報導

衝合歡山追雪注意！台14甲線翠峰到大禹嶺夜間預警性封閉

冷氣團入夜報到！最低溫下探10度 回暖時間曝光

北部宜蘭濕冷防局部大雨 冷氣團南下中部以北明顯降溫

冷氣團發威！週日北部乾冷下探12度 中南部日夜溫差大

