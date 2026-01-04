台14甲線翠峰-大禹嶺07:00恢復通行 上合歡山注意保暖

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，昨(3)夜實施預警性封閉，經公路局派員檢視路況正常，今(4)日上午7點解除管制恢復通行，惟合歡山氣溫仍低，籲請用路人小心行駛、注意保暖，並注意沿線交維警示措施，將視天候狀況滾動式調整管制措施。

公路局表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，如非必要避免前往，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣(FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息。

廣告 廣告

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

民眾查詢最新路況，可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺 今下午5時起預警性封閉

合歡山積雪融 台14甲線、台8線今上午7點恢復通行

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

合歡山賞雪炊煮吃1500元罰單！元旦假期5人被罰款

