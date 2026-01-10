台14甲線高海拔路段有積雪結冰機率 將實施預警性封閉

記者古可絜／綜合報導

台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面積雪及結冰機率，為維用路人車安全，交通部公路局台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今（10）日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進，另武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將雙向封閉管制。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞稿表示，目前中央氣象署情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面積雪及結冰機率；為維用路人車安全，公路局台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

廣告 廣告

另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於明（11）日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」，提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段

此外，台8臨37線中橫便道，配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往。

受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面積雪及結冰機率。（公路局中區養護工程分局提供）

高海拔路段有路面積雪及結冰機率，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段於今日17時實施道路預警性封閉。（公路局中區養護工程分局提供）