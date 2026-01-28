台14甲線高海拔路段積雪未融＋結冰 今17時起封路

東北季風加上低溫影響，台14甲線高海拔路段積雪未融，夜間可能出現道路結冰，公路局中區養護工程分局已在28日傍晚5時起，封閉18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段，31.7K至32.7K武嶺至松雪樓路段雙向封閉。

台14甲線3000公尺以上高海拔路段18K至41.5K在28日晚間有路面結冰之虞，傍晚5時起實施夜間封閉。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

公路局中區養護工程分局表示，依目前中央氣象署情資顯示，受東北季風及低溫影響，台14甲線18K至41.5K翠峰至大禹嶺路段自28日傍晚5時起車輛只出不進。另考量台14甲線31.7K至32.7K武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，容易導致車輛打滑，該路段雙向封閉管制，並禁止通行，將視29日早上8時的天氣和道路狀況，另外公布「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

廣告 廣告

公路局中區養護工程分局提醒，依115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

另外台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，建議行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。相關道路行車資訊請隨時收聽警廣FM 94.5，並注意路側可變資訊看板CMS所顯示之交通管制訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP，或撥打中區養護工程分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

延伸閱讀

NBA/「真理」被控射後不理 女子提告：我肚裡的孩子是他的

NBA/東契奇砍46分屠牛！只花65場破湖人上古神獸紀錄

NBA/庫明加想走卻走不了？湖人首波報價勇士秒打槍