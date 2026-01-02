台15竹圍大橋明晚封橋！改道資訊看這邊

為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於明(3)日晚間10時至4日上午6時止，於台15線竹圍大橋26K+360至26K+720路段實施封橋管制，以辦理竹圍大橋路面平整度改善作業。

有關交通管制措施及替代路線，北區養護工程分局說明，請台15線南下經竹圍大橋前往大園方向之用路人，由台15線25.5K(大園)右轉海港路前往彩虹橋，經竹圍漁港路再返回台15線車道行駛，車行時間約增加3分鐘；請台15線南下經竹圍大橋前往台4線南崁地區之用路人，由台15線25.5K(大園)左轉海港路前往，經航翔路前往台4線繼續行駛，車行時間約增加3分鐘；請台15線北上經竹圍大橋前往蘆竹八里之用路人，由台15線27K(大園)左轉漁港路前往竹圍漁港，經海港路再返回台15線車道行駛，車行時間約增加3分鐘。

北區養護工程分局表示，請用路人行經該路段時，遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道避開施工路段，以維行車安全。

北區養護工程分局提到，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

