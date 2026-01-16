台15線林口路段 1/20～23部分時段施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人注意，交通部公路局北區養護工程分局表示，中和工務段將於1月20日至23日每日夜間8點至翌日清晨6點，封閉台15線19K至21K(林口高架橋下)雙向路段辦理施工，遇雨順延；交管措施為20日至21日封閉台15線19.5K至21K北上路段，22日至23日封閉台15線19K至21K南下路段，屆時將調撥車流由台61線前往八里、林口地區。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

