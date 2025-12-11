台16線拓寬案「陳世凱拍板」！砸26.5億分段動工

交通部長陳世凱（前排左起）、立委游顥、麥玉珍出席水里、信義鄉道路會勘。（南投縣政府提供／劉慧茹南投傳真）

立法院交通委員會11日至南投16線19K至25K路段會勘，交通部長陳世凱拍板拓寬工程於116年起分段動工，總經費約25億元，另投入1.5億元加強邊坡保護，改善台16線交通安全。

立委游顥、馬文君、麥玉珍，會同交通部、公路局、南投縣府及國防部，針對台16線水里至信義段進行考察，該路段道路狹窄、地質破碎，易有落石坍方，多年來一直困擾在地居民和用路人。

透過游顥、麥玉珍積極協調，交通部同意在116年6月啟動施工，同時在拓寬工程前，優先改善既有路段，確保用路人安全。游顥指出，此次交通部將25億元主體工程納入省道改善計畫，另核定1.5億元進行邊坡改善，對水里、信義兩地交通安全具有重大意義。

陳世凱承諾：「一定會做，也一定會動工。」台16線拓寬需求明確將分三段推動，預計在明年汛期前完成，降低極端氣候可能造成的風險。

游顥強調，在交通部預算有限、全國僅約1000億元可分配的情況下，將26.5億元優先投入南投，對地方建設而言十分不易。麥玉珍也全程出席會勘，協助溝通與爭取，使本次討論順利推進。

