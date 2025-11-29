台16線水里信義邊坡施工 12月平日封閉交管

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣省道台16線水里往來信義路段，今年受颱風豪雨襲擊，道路邊坡嚴重崩坍，現正進行邊坡保護工程，惟考量施工機具佔用道路，將在12月1日至31日進行平日封閉交管，屆時可改走人和波石聯絡道，以免延誤行程。

信義工務段表示，台16線邊坡施工會在21K水里端，以及24K信義端等2處工區進行下邊坡打樁，並在上邊坡打設岩栓與噴漿作業，礙於路幅有限，屆時怪手、吊車將佔用所有路面，因此12月的平日週一至週五，上午9點至下午5點禁止車輛進入。

廣告 廣告

不過週六、日會機動交管，最長管制時間為50分鐘，以免影響假日人車進出，國定假日則不施工管制，平日施工禁行期間，用路人可改走人和波石聯絡道，以免影響行程。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

