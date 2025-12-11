台16線水里至信義段易崩塌 2027年動工拓寬改善

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）台16線水里鄉通往信義鄉路段邊坡不穩、易崩塌，地方爭取改善多年，交通部今天同意台16線指標19至25公里處改善計畫，總經費約25億元，2027年起分段動工，將先進行邊坡改善。

立法院交通委員會今天考察南投地區交通建設，包含省道台16線指標19至25公里處、水里至地利路段改善、集集鎮投54線綠色隧道聯外道路新闢工程等，國民黨立委游顥、民眾黨立委麥玉珍、交通部長陳世凱、南投縣副縣長王瑞德等人出席，交通部同意台16線拓寬工程納入省道改善計畫，總經費約新台幣25億元，2027年起分段動工，地方爭取台16線水里至信義拓寬獲得進展。

廣告 廣告

台16線水里鄉往信義鄉雙龍部落邊坡不穩、路況不佳，易因颱風、強降雨而崩塌中斷，地方爭取改善多年，台16線19至25公里處改善將沿濁水溪進行，包含興建隧道、橋梁、平面道路等。游顥說，交通部正式將25億元主體工程納入省道改善計畫，並核定1.5億元改善邊坡，對水里鄉、信義鄉兩地交通安全有重大意義。

考察團接著至投54線聽取綠色隧道新闢工程簡報，國民黨立委馬文君、集集鎮長吳大村等人到場。南投縣政府表示，綠色隧道聯外道路（投54-1）新闢工程擬投入2.3億元，作為居民及陸軍兵工整備發展中心聯外道路，會勘達共識，未來提報生活圈改善計畫。（編輯：黃世雅）1141211