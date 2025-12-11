台16線水里至信義段 可望拓寬 交通部同意納省道改善計劃經費25億 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】地方爭取台16線水里、信義拓寬，獲得重大進展，立法院交通委員會11日邀交通部部長陳世凱到場會勘並聽取簡報，交通部同意將台16線納入省道改善計劃，經費約25億元。

台16線是水里通往信義雙龍部落重要道路，因邊坡不穩、路況不佳，颱風、豪雨一來，容易斷路、釀災，地方爭取改善多年。立法院交通委員會邀交通部長陳世凱會勘，包括立委游顥、麥玉珍，副縣長王瑞德到場参加，並聽取工程簡報。

立委游顥表示，台16線拓寬問題討論很久了，他擔任縣議員及立委期間，積極爭取可行性評估及相關計劃，己經完成，交通部態度是臨門一腳。

交通部公路局局長林福山簡報指出，台16線19K到25K公路改善，將沿著濁水溪進行，並分成三個路段改善，包括興建隧道、橋樑、平面道路等，改善路段約有3公里，調整路寬為10公尺。

面對地方反映，陳世凱部長同意先撥款1.5億元，進行邊坡改善，也為正式拓寬鋪路。 同時，25億元拓寬經費將納入省道改善計劃，讓水里、信義鄉親回家的路更安全。

副縣長王瑞德代表許淑華縣長，感謝部長及游顥立委的努力。他指出，在游顥立委及相關立委積極爭取下，該工程納入114年至118年省道改善計劃後，預計於116年開工。台16線是水里、信義鄉重要聯外道路，未來施工改善後，將大幅提升行車安全，並有助於地方觀光發展。

隨後，立法院交通委員會前往投54線聽取集集綠色隧道新闢工程簡報，立委馬文君、集集鎮長吳大村；縣議員謝明謀、黃春麟等人也到場關心。集集綠色隧道連外道路（投54—1）新闢工程，預計投入2.3億元，作為沿線居民及兵整中心連外道路。

本案因涉及縣府、交通部等不同單位，加上中央、地方財政收支劃分仍在調整，游顥立委表示，會勘後各單位達成共識，未來提報生活圈改善計劃，中央相關部會將支持。

王副縣長表示，本案將透過縣府提報生活圈道路改善計劃，國防部也承諾和交通部分攤經費，這項工程總長441公尺，具軍事準備、交通改善，以及觀光提升等效能。（圖／記者石振賢攝）