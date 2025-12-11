台16線水里—信義拓寬拍板 交通部投資25億

台16線水里至信義路段爭取多年的拓寬工程傳出進展，立法院交通委員會今(11)日赴南投會勘時，交通部長陳世凱表示，交通部已同意將台16線改善作為省道改善計劃的一部分，預計投入約25億元，另為因應邊坡不穩問題，交通部也將先行編列1.5億元進行邊坡改善作業。

台16線為水里通往信義雙龍部落的主要道路，但因長期受地形及天候影響，邊坡易坍滑、遇颱風豪雨常發生中斷，道路安全備受關注，此次會勘由立法院交通委員會邀集交通部長陳世凱及相關單位出席，立委游顥、麥玉珍與南投縣副縣長王瑞德均到場聽取簡報。立委游顥指出，台16線拓寬議題討論多年，期間已完成可行性評估等程序，如今交通部拍板納入改善計劃，象徵工程推進跨出關鍵一步。

公路局局長林福山說明，本次改善範圍為19K至25K路段，工程將沿濁水溪配置，分三段施作，內容包括隧道、橋樑及平面道路新建等，總長約3公里，路寬規劃為10公尺。南投縣政府表示，台16線為水里及信義地區重要聯外道路，未來工程完成後，預期可顯著提升行車安全並促進地方觀光，副縣長王瑞德指出，工程納入114年至118年省道改善計劃後，預計將於116年動工。

此外，交通委員會也前往投54線會勘集集綠色隧道（投54-1）新闢工程。該工程規劃投入2.3億元，作為沿線居民與兵整中心的聯外道路，因涉及縣府與交通部等多單位權責，加上中央與地方財政劃分調整，相關程序仍需協調，立委游顥表示，會勘後各單位已取得共識，後續將以生活圈改善計劃向中央提報，相關部會亦表達支持。