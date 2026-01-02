台17線雙園大橋砂石車「爆胎」失控翻覆 砂石柴油散滿地駕駛輕傷

屏東縣新園鄉台17線雙園大橋前路段2日上午發生砂石車疑似爆胎翻覆事故，砂石與柴油外洩滿地，駕駛輕傷送醫。（圖／翻攝畫面）

屏東縣新園鄉台17線往高雄林園方向、雙園大橋前路段，2日上午10時20分許發生砂石曳引車自撞事故。48歲陳姓男子駕駛砂石車行經上橋前路段時，疑似因輪胎突發爆胎失控，車體偏移後衝撞中央分隔島翻覆，造成車上砂石傾倒於北上車道，油箱柴油外洩至南下車道，現場一片狼藉，所幸駕駛僅受輕傷送醫，無生命危險。

東港警分局獲報後立即派員到場處理，發現車頭嚴重毀損，車體橫跨南北向各一車道，路面散落零件與砂石，影響通行，警方隨即進行交通管制與清理作業，該路段車流一度回堵。

警方初步調查，陳男沿台17線行駛，準備上雙園大橋前往林園途中，車輛疑似爆胎導致失控翻覆。救護人員到場時，陳男意識清楚，送往東港安泰醫院檢查，傷勢為右手腕與頸椎扭傷、左腳擦挫傷，無生命危險。

警方表示，經酒測確認陳男酒測值為0，已排除酒駕因素。由於年節將近、台17線車流量大，呼籲駕駛人行車前務必檢查油、水、煞車、輪胎與燈光等車況，尤其大型車輛輪胎承載重，更應留意胎壓與胎紋狀況，以避免機件故障釀禍。確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

