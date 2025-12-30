台19線雲林段2騎士疑遭撞 血肉模糊當場死亡

雲林縣消防局(見圖)獲報抵達現場，2騎士均明顯死亡。(資料照，記者李文德攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林台19線褒忠往元長路段今(30)日清晨5點40分左右發生重大事故，1輛機車與腳踏車疑遭不明車輛撞擊後，2名騎士彈飛數公尺落地，雲林縣消防局獲報抵達現場2人均明顯死亡，警方調查監視器釐清事故原因，其中一名死者確認身分住在褒忠鄉，另一名身分不詳。

虎尾分局今天上午5點46分接獲報案，指台19線靠元長段一家加油站附近有2人疑遭車輛撞傷躺在道路中央，警方到場查看2人血肉模糊，頭部疑遭輾壓過，已明顯死亡，旁邊還有一輛腳踏車、一輛機車，也都被撞得嚴重損害。

警方以帳棚覆蓋2人遺體，並封鎖現場搜證，從現場遺留的碎片，初步研判可能是遭不明車輛撞擊，警方正調閱監視器釐清中。

