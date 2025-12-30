「腳踏車、機車騎士遭撞雙亡！」雲林縣元長鄉台19線於今年清晨5點46分發生離奇車禍，一名60多歲李姓男性腳踏車騎士及40多歲李姓女性機車騎士慘死路中。警方初步研判並非兩車相撞，而是遭其他車輛撞擊肇逃。李姓女死者丈夫悲痛表示，妻子「上半身都完好無損，但下半身嚴重受傷」。若查明肇事逃逸致死，最高可處7年有期徒刑！

台19線驚傳離奇死亡車禍！「2騎士倒臥路中」 警方緊急追查肇逃嫌犯。(圖／TVBS)

雲林縣元長鄉台19線於30日清晨5點46分發生一起離奇車禍，造成一名60多歲李姓男性腳踏車騎士及一名40多歲李姓女性機車騎士死亡。兩名騎士被發現倒臥路中，警方初步研判並非兩車相互追撞，而是可能遭其他車輛撞擊後肇事逃逸。現場無監視器，警方正擴大調閱監視器追查肇事者，若查明為肇事逃逸致人於死，最高可處7年有期徒刑。

事故發生在台19線雲林元長段由北往南方向。當警消趕到現場時，發現腳踏車倒在內線車道，其騎士已被撞飛倒地；白色機車車殼破裂，女騎士則倒在外車道，兩人皆已明顯死亡。警方在現場拉起封鎖線，並放置三角錐指揮交通，以維持道路秩序。

台19線離奇車禍 兩騎士慘死肇事者逃逸。(圖／TVBS)

由於現場沒有監視器，警方提出了幾種可能的事故原因：腳踏車可能先遭車輛撞擊且駕駛肇逃，而機車騎士看到後煞車不及自摔或被輾過；或是腳踏車先遭撞擊肇逃，機車又遭另一台車撞擊肇逃；還有可能是腳踏車與機車都遭同一台車輛追撞後肇逃。

虎尾警分局交通小隊長周國富表示，警方在現場判斷，兩名傷者可能遭其他車輛輾壓受傷，若證實為肇事逃逸致人於死，已涉犯刑法，最高可處7年有期徒刑。

「2名騎士」慘死路中 警方急調監視器追緝肇逃者。(圖／TVBS)

據了解，60多歲的李姓男騎士平時獨居，常騎腳踏車外出。村長劉悅治透露，這名男子常常騎腳踏車到處去，在附近部落進行回收工作。而40多歲的李姓女騎士則是正要騎車前往早餐店上班，事發地點距離她家約10多分鐘車程。

李姓女死者的丈夫悲痛地表示，妻子上半身都完好無損，但下半身嚴重受傷。這起發生在2025年底的死亡車禍，讓女騎士家人難以接受這突如其來的噩耗。

