台19線2人遭輾慘死！男騎士「肢體破碎」留疑點 高大成揭鑑識關鍵

雲林縣台19線元長段30日清晨5時許被發現路上有2具屍體，警方追查2名肇事駕駛到案。（圖／翻攝畫面）

雲林縣台19線元長路段昨天（30日）清晨5時許發生重大交通案件。警方在道路上發現2名民眾倒臥，分別為60多歲的男性自行車騎士及40多歲女性機車騎士，2人皆明顯遭車輛輾壓，目前已鎖定2輛車涉案。至於死者究竟是被撞死或倒地後才遭輾斃？資深法醫高大成表示，可以根據遺體的出血反應判斷。

據了解，警方昨天接獲通報，台19線內側車道有自行車騎士倒臥，全身明顯遭碾壓，肢體嚴重破碎，一度無法認出性別，腳踏車則位於前方約30公尺處。警方隨後又在距離不遠處，發現另名女性機車騎士倒在路面。由於2人位置接近，警方研判可能涉及多輛車輛，隨即調閱周邊監視器畫面展開追查。

經比對影像後，警方鎖定至少2輛車涉案，30日晚間拘提1名林姓貨車駕駛到案說明，並於今天（31日）上午再傳喚另名疑似從後方通過現場的車主到案，釐清事故發生經過與肇事責任歸屬。據悉，多名曾經過案發路段的駕駛指稱，當時天色昏暗，根本沒看到路上有人，案情陷入膠著。

對此，法醫高大成表示，現階段鑑定關鍵在於判斷死者是遭撞擊致死，或在死亡前後遭到輾壓，核心依據為生物跡證中的出血反應。他進一步說明，若傷口及骨折處有明顯出血或血腫，代表傷害發生於生前；若出血不明顯，則可能為死後造成。

高大成也提到，死者出現臟器破碎情形，代表通常是大貨車等重型車輛所為，而大型車輾壓人體後會留下特定跡證，檢警應仔細勘驗涉案車輛的輪胎與底盤，確認有無殘留的血跡、人體組織或DNA等噴濺跡證，透過科學鑑識比對，有助於還原事故真相，釐清責任。

