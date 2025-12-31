台19線2死車禍！2人疑遭多車輾 他碎骨只剩硬幣大

雲林台19線元長段發生一起恐怖死亡車禍。（圖／東森新聞）





有夠冷血！昨（30）日清晨，雲林台19線元長段發生一起恐怖死亡車禍，騎單車的65歲男子與騎機車的47歲女騎士，疑似先發生碰撞倒地，卻又遭後方休旅車和甘蔗車輾過，兩名駕駛當時均未停下，涉嫌肇事逃逸。警方在15小時內查獲嫌犯到案說明，將依過失致死及肇事逃逸罪嫌送辦。

行車紀錄器畫面顯示，中線車道與內線車道、機車道交界處，分別倒臥一男一女。疑似因天色昏暗視線不佳，內線一輛休旅車緊急煞車，隨後又有大貨車直接輾壓，車身劇烈晃動，但兩輛車皆未停下便駛離現場。

廣告 廣告

救護車獲報到場時，現場滿地車殼碎片，安全帽與鞋子散落路旁，一男一女倒臥路中，其中腳踏車騎士全身血肉模糊，就連骨頭也遭輾碎成10元硬幣大小，一度難以辨識身分；另一名機車女騎士下半身傷勢嚴重，2人均明顯死亡。

虎尾分局車禍處理小組小隊長周國富表示，「依現場跡證來看，可能有至少2部車涉及肇事逃逸」。

這起死亡車禍發生於30日清晨5點多，地點在台19線雲林元長段。騎單車的65歲李姓男子，與43歲、騎機車上班的李姓女子，相差約8分鐘出現在事故地點，疑似先發生碰撞後雙雙倒地，2人相距僅約10米。

隨後，行駛內線的休旅車駕駛，以及駕駛甘蔗車的60歲林姓男子，疑似未注意前方狀況，輾過倒地的2人後肇事逃逸，後續疑似又有多部車輛陸續輾壓，造成2人當場死亡。

雲林地檢署朱主任檢察官：「該名林姓嫌犯行經該路段的時候，2名被害人已經倒地，所以本件實際的肇事原因，尚待後續調查，本署昨日（12／30）掌握林姓嫌犯之後，即由本署檢察官開立拘票，將該名林姓嫌犯拘提到案」。

據了解，李姓男子平時有沿路撿拾回收物的習慣，警方研判，他可能中途折返，才會與女騎士發生碰撞，隨後又遭2車輾斃，短短8分鐘內奪走2條性命。目前警方已通知休旅車與甘蔗車駕駛等相關人員到案說明，確切事故原因仍有待進一步調查釐清。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

雲林驚悚車禍「2騎士遭輾碎」身分曝 警：至少2車肇事

陸軍勇虎戰車路上狂冒煙 八軍團：引擎故障

真相反轉！接駁車輾斃騎士 竟是她惹禍後躲車上

