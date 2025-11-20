台1997年薪資曝網批原地踏步！內行點關鍵：當時沒有「這」

生活中心／徐詩詠報導

隨著時代變遷，台灣勞工現階段美月最低工資為新台幣2萬8590元，每小時最低工資為190元；在2026年起，勞工基本月薪則調整為新台幣2萬9500元，時薪則為新台幣196元。不過，日前有網友翻出1997年的勞工薪資，光是早班薪資就有2萬7700元，讓他質疑台灣薪資「原地踏步28年」。但有內行人點出關鍵，直言當時勞動環境不同，還差了「關鍵休假」





一名網友在Dcard以「現在一堆32k-35k的工作都誰在做？」為題發文，指出：「看到網路上有人分享，1997年的徵才廣告，28歲以下，大專畢業，無經驗可，早班2萬7700元、晚班3萬1000元，另享小費。」他指出，當時物價脆麵一包6元、麵線糊1碗10元、雞排一片35元、中南部偏鄉透天100萬至200萬元；經過了28年萬物齊漲，如今物價脆麵一包10元，麵線糊一碗25元、雞排一片70元、中南部電梯別墅1200萬。



有網友列出1997年KTV徵才廣告。（圖／翻攝Dcard）該貼文引發不少討論，有網友回應「很遺憾。現在很多中南部月薪就是這樣，銀行、傳產也是差不多3萬、4萬，甚至扣掉勞健保還領不到3萬的也是有」、「中南部就是這麼慘，我媽都在講，他30幾年前剛畢業做會計的時候，就領3萬」、「光房租這10年就已經漲2倍了吧」、「北部也有低薪工作啊」。



有內行人解答當年並沒有週休二日。（圖／翻攝Dcard）

有內行人解答當年並沒有週休二日。（圖／翻攝Dcard）但有內行點出關鍵差異，直言：「1997年是法定雙週84小時工時制，沒有週休二日，星期六是固定要上半天班，或是用平常日早上8點到下午5:30的方式處理，你猜猜看平常上班有沒有加班費，有沒有管你勞基法的？另外以排班類型的工作來說，星期六中午到點放人的比例高不高？還是凹你到交班時間才放人，基本都搞變形工時的為大宗呢？好像有什麼8點打卡7點打掃，4點交班6點下班之類的說法。」









原文出處：台灣1997年薪資曝網批「原地踏步28年」！內行點關鍵：當時沒有「這」

