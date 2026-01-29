台2丙線東西向平溪區擇要路段 今明部分施工管制

〔記者黃子暘／新北報導〕提醒用路人留意，交通部公路局北區養護工程分局指出，基隆工務段預定於今(29)日至明(30)日的晚間10點至翌日上午6點止，於台2丙線東西向7.6K至10K平溪區擇要路段封閉主線一車道、調撥通行，辦理路面施工作業，工程遇雨順延，提醒用路人、自行車騎士行經相關路段時遵循現場交通指揮，或提前變換車道行駛避開施工交維路段。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

