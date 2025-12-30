台2線新北萬里隧道施工 今上午9點至下午5點交通管制

〔記者黃子暘／新北報導〕公路局北區養護工程分局指出，景美工務段預計於今(31)天上午9點至下午5點辦理台2線萬里隧道雙向吊掛設備改善作業，施工期間輪流封閉萬里隧道一車道進行作業，提醒用路人注意鄰近資訊可變標誌(CMS)及隧道口指示燈號，注意前方路況並依循交維指示減速慢行，或提前改道行駛避開施工路段。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

