台2線曳引車擦撞 車頭衝出護欄上午恢復雙向通行

（中央社記者王朝鈺新北28日電）新北市貢寮區台2線昨天晚間發生2輛營業曳引車擦撞事故，其中一輛曳引車車頭衝出護欄，所幸2名駕駛僅受輕傷，事故現場於今天上午7時許排除，恢復雙向通行。

34歲賴姓女子駕駛載滿蔬菜的曳引車，昨天晚間行經台2線105.5公里往基隆方向時，不明原因自撞路邊護欄後，與對向由35歲陳姓男子駕駛載運礦泉水的曳引車發生擦撞，導致貨櫃翻覆，蔬菜和礦泉水散落在地占用車道。

警方昨天晚間10時許獲報後，立刻派員前往現場警戒並疏導交通，採單線雙向通行，並通報公路局基隆工務段及拖吊車前往處理，由於陳男駕駛的曳引車車頭及車斗衝出護欄，警方今天凌晨0時許封閉雙向車道，由拖吊車協助排除事故。

2輛曳引車分別於今天凌晨3時許及清晨6時50分拖離現場，上午7時13分恢復單線雙向通車，經清理散落在路面的礦泉水等物品後，於上午7時45分恢復雙向通行。

所幸這起事故2名駕駛僅受輕傷婉拒送醫，經警方實施酒測，2名駕駛都沒有酒精反應，確切肇事原因有待警方後續釐清。（編輯：李亨山）1150128